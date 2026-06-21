مدیریت موفق آسیبهای اجتماعی در جلفا
امام جمعه جلفا گفت:با توجه به اقدامات مناسب و به موقع انجام شده از سوی دستگاههای مسئول در این شهرستان موارد مرتبط با آسیبهای اجتماعی در خرداد ماه امسال به خوبی مدیریت شده و هیچ یک به نتیجه منفی منجر نشده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات مناسب و به موقع انجام شده از سوی دستگاههای ذیربط از جمله برگزاری دورههای مشاوره، برنامههای آموزشی و ارائه خدمات حمایتی موارد مرتبط با آسیبهای اجتماعی در خرداد ماه امسال به خوبی مدیریت شده و هیچ یک به نتیجه منفی منجر نشده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی جلفا افزود: همکاری موثر دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مراکز مشاوره نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از پیامدهای ناشی از آسیبهای اجتماعی داشته و خوشبختانه در این مدت هیچ موردی از آسیبهای اجتماعی با پیامدهای جبرانناپذیر مواجه نشده است.
حجت الاسلام هادوی در ادامه بر ضرورت تداوم این روند تاکید کرد و گفت: انتظار میرود مسئولان با تلاش و هماهنگی بیشتر، ضمن تقویت برنامههای پیشگیرانه، شرایطی را فراهم کنند که شاهد کاهش هرچه بیشتر موارد مرتبط با آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستان باشیم.
وی همچنین بر گسترش فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و مشاورهای با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش زمینههای بروز آسیبها در جامعه تاکید کرد.