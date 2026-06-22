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سرپرست وزارت دفاع کشورمان هشدار داد: نیروهای مسلح ایران به هرگونه نقض مفاد تفاهم واکنش سنگین و پشیمانکنندهای خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی با «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن تسلیت جانباختن جمعی از افسران و سربازان ارتش پاکستان در حادثه سقوط بالگرد، از مواضع و رویکرد سازنده دولت و نیروهای مسلح پاکستان در حمایت از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به مواضع وزیر دفاع پاکستان در موقعیتهای مختلف بهویژه در اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای، از حمایت اسلامآباد در محکومیت تجاوز به جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و گفت: دولت و ملت ایران هیچگاه لطف و همراهی دوستان خود در دوران سختی را فراموش نخواهند کرد.
وی همچنین از اعلام مواضع، همبستگی و حمایت معنوی دولت، ملت و مقامات عالیرتبه نظامی پاکستان در قبال جنگ و تجاوز علیه ایران تشکر کرد و جمهوری اسلامی پاکستان را از کشورهای دوست و برادر ایران با نقشی مهم در تحولات منطقهای دانست.
سرپرست وزارت دفاع در ادامه با قدردانی از تلاشهای دولت و نیروهای مسلح پاکستان در روند مذاکرات و امضای تفاهمات اخیر، تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با وجود امضای سند تفاهمنامه، هیچگاه به دشمن بدعهد اعتماد نداشته و در صورت نقض مفاد تفاهم، واکنش سنگین و پشیمانکنندهای خواهد داشت.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، سوریه و تقدیر از مواضع شخص ایشان در قبال تحولات منطقه، جهان اسلام بهویژه مردم مظلوم فلسطین و نیز محکومیت اقدامات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه، تصریح کرد: حیات این رژیم منحوس که شر مطلق در منطقه و جهان است، در گرو تنشآفرینی و ایجاد بحران در منطقه است و کشورهای اسلامی باید با اتحاد و انسجام عملی مانع از تداوم این روند شوند.
سرپرست وزارت دفاع همچنین با یادآوری پیشنهاد تشکیل «کمربند امنیت منطقهای جهان اسلام» با حضور کشورهایی نظیر ایران، پاکستان، عربستان، ترکیه، مصر و سایر کشورهای اسلامی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای رایزنی با کشورهای منطقه در این خصوص اعلام کرد.
وزیر دفاع پاکستان مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزات را ستود و اظهار داشت: مردم و نیروهای مسلح ایران با ایمان و اعتقاد کامل همانند صخرهای در برابر تجاوز ایستادند و نوع و کیفیت این مبارزه در تاریخ ثبت خواهد شد.
وزیر دفاع پاکستان در این گفتوگو، روابط دو کشور را روابطی برادرانه توصیف کرد و گفت: مردم پاکستان نسبت به ایران احساسات برادرانه داشته و همواره برای ملت ایران دعا میکنند و به مقاومت و ایستادگی آنان افتخار میکنند. وی ضمن استقبال از پیشنهاد طرف ایرانی، ابراز امیدواری کرد پس از تثبیت شرایط منطقه، فصل نوینی در همکاریهای دوجانبه برای پیگیری ترتیبات امنیتی منطقهای جهان اسلام با هدف مقابله با تجاوزات و زیادهخواهیهای رژیم صهیونیستی و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه انجام شود. ایشان همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در قبال مردم غزه و تشبیه این رژیم به غده سرطانی در منطقه، اظهار داشت: جنایات این رژیم در طول سه سال گذشته بیشتر از کل جنایاتی است که در کل جهان صورت گرفته است.