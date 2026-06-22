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«پنج گنج» نظامی گنجوی به زبان چینی ترجمه و منتشر شده است. در مراسم رونمایی از این کتاب در نمایشگاه پکن، عنوان شد، رئیسجمهوری اسلامی ایران نسخهای از آن را به رئیسجمهور چین اهدا کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با برنامهریزی و هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، در تکمیل ترجمه آثاری، چون خسرو و شیرین، اقبالنامه، شرفنامه و مخزن الاسرار در سال ۱۴۰۴، اکنون با انتشار هفتپیکر و لیلی و مجنون، نسخۀ کامل خمسه نظامی گنجوی، در انتشارات تیانجین منتشر و در سی و دومین نمایشگاه بینالمللی پکن و در روز فرهنگی ایران (۳۰ خرداد ماه) با حضور پرشور ایرانشناسان، ادیبان، استادان و محققان چینی و ایرانی رونمایی شد.
انتشار آثار کلاسیک و قدر اولِ فارسی در چین، که سابقۀ دیرین دارد و باعث شده شاهکارهای بزرگانی، چون فردوسی، خیام، سعدی، مولانا، حافظ و جامی، همچنین بخشهایی از ادبیات معاصر ایران به جامعۀ ادبی و فرهنگی چین، چنان که باید و شاید معرفی شود؛ اینک با تکمیل ترجمه و انتشار خمسه یا پنجگنج نظامی گنجوی، آثار کلاسیک ادبیات فارسی در چین معرفی شد.
اهمیت این موضوع تا آنجا است که یک مجموعه از این کتاب با یادداشت و امضای رئیسجمهور ایران به رئیسجمهور خلق چین و یک نسخه به بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن اهدا شده است.
در یادداشت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان آمده است: «به پاس هزارههای درخشان و دُرافشانِ تبادلات تمدنی، فرهنگی و ادبی و پیوندهای جداییناپذیر ایرانزمین و چینِ دیرین، تحفۀ پنجگنج نظامی گنجوی به رئیسجمهور ارجمند جمهوری خلق چین، جناب آقای شی جین پینگ پیشکش میشود».