«پنج گنج» نظامی گنجوی به زبان چینی ترجمه و منتشر شده است. در مراسم رونمایی از این کتاب در نمایشگاه پکن، عنوان شد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به رئیس‌جمهور چین اهدا کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با برنامه­‌ریزی و هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، در تکمیل ترجمه آثاری، چون خسرو و شیرین، اقبال‌­نامه، شرف­نامه و مخزن الاسرار در سال ۱۴۰۴، اکنون با انتشار هفت­‌پیکر و لیلی و مجنون، نسخۀ کامل خمسه نظامی گنجوی، در انتشارات تیان‌جین منتشر و در سی و دومین نمایشگاه بین‌­المللی پکن و در روز فرهنگی ایران (۳۰ خرداد ماه) با حضور پرشور ایران­‌شناسان، ادیبان، استادان و محققان چینی و ایرانی رونمایی شد.

انتشار آثار کلاسیک و قدر اولِ فارسی در چین، که سابقۀ دیرین دارد و باعث شده شاهکار‌های بزرگانی، چون فردوسی، خیام، سعدی، مولانا، حافظ و جامی، همچنین بخش‌­هایی از ادبیات معاصر ایران به جامعۀ ادبی و فرهنگی چین، چنان که باید و شاید معرفی شود؛ اینک با تکمیل ترجمه و انتشار خمسه یا پنج‌گنج نظامی گنجوی، آثار کلاسیک ادبیات فارسی در چین معرفی شد.

اهمیت این موضوع تا آن‌جا است که یک مجموعه از این کتاب با یادداشت و امضای رئیس‌جمهور ایران به رئیس‌­جمهور خلق چین و یک نسخه به بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن اهدا شده است.

در یادداشت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان آمده است: «به پاس هزاره‌­های درخشان و دُرافشانِ تبادلات تمدنی، فرهنگی و ادبی و پیوند‌های جدایی‌­ناپذیر ایران­‌زمین و چینِ دیرین، تحفۀ پنج‌­گنج نظامی گنجوی به رئیس‌­جمهور ارجمند جمهوری خلق چین، جناب آقای شی جین پینگ پیشکش می‌­شود».