وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به برگزاری مداکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس گفت: همیشه اسرائیل در گوشه‌ای منتظر و آماده است تا به محض اینکه فرصتی پیدا کند، روند را خراب کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هاکان فیدان، با اشاره به جریان مذاکرات میان ایران و آمریکا به خبرگزاری آناتولی گفت: مسائل فنی باقی‌مانده در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا ممکن است به سرعت حل نشوند، اینها مسائل مهمی هستند و حل فوری جزئیات فنی آنها ممکن است آسان نباشد.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: البته همیشه اسرائیل در گوشه‌ای منتظر و آماده است تا به محض اینکه فرصتی پیدا کند، روند را خراب کند.

او با بیان اینکه در مورد این موضوع به‌طور تلفنی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در امور غرب آسیا گفت‌و‌گو کرده، گفت: چندین بند از این یادداشت تفاهم، به ویژه موارد فنی مربوط به تحریم‌ها و راستی‌آزمایی هسته‌ای، برای بحث در یک دوره ۶۰ روزه باقی مانده است. همچنین، اراده سیاسی از سوی هر دو طرف در مورد مسائل اصلی نشان داده شده است.»

هاکان هیدان این اظهارات را در جریان سفر خود به قاهره، پایتخت مصر برای شرکت در چهارمین نشست مشورتی وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی بیان کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد: تلاش اصلی ما این است که مسئولیت مشکلات منطقه را بر عهده بگیریم، از طریق ابتکارات منطقه‌ای به دنبال راه‌حل باشیم و تلاش‌های بین‌المللی را برای حل آنها به‌کار بگیریم.

او با اشاره به نظم منطقه‌ای پس از جنگ گفت: این چهار کشور در تلاشند تا با همکاری جامعه بین‌المللی، به جای پذیرش دیدگاهی تحمیلی از خارج از منطقه، به یک دیدگاه مشترک دست یابند. ما به عنوان کشور‌های منطقه‌ای در تلاشیم تا این دیدگاه را تدوین کنیم و آن را ارائه خواهیم داد.