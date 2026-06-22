در جلسه ستاد هماهنگی اعزام زائران به تهران و برگزاری برنامه‌های تشیع و بدرقه پیکر امام شهید امت، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای حضور منسجم مردم و اجرای باشکوه یادواره‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به ضرورت نگاه کلان به برنامه‌های فرهنگی اظهار داشت: ظرفیت استان برای برگزاری برنامه‌های فراگیر بسیار بیشتر از آمار فعلی است و باید در گام نخست بر برنامه‌های استانی تمرکز کنیم تا اطلاع‌رسانی و مشارکت مردمی با کیفیت بالاتری صورت گیرد.

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وی با اشاره به در پیش بودن یادواره‌های رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان پیشنهاد کرد: با توجه به وجود ۳۰ بخش در استان، پس از برگزاری برنامه‌ها در شهرستان‌ها، باید شهرها و روستاهای اطراف نیز درگیر این فضا شوند. نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر بهره‌گیری از فضای محرم، تصریح کرد: باید با مشارکت دانشگاهیان، معلمان، دانش‌آموزان و اصناف، فضای شهرها را با نصب پرچم‌های مشکی و سیاه‌پوش کردن معابر، به فضای معنوی تبدیل کرد.



وی افزود: برای اعزام گروه‌ها به تهران و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت، پیشنهاد می‌شود با برنامه‌ریزی مشخص، بخشی از زائران با لباس‌های متحدالشکل، به‌ویژه لباس فاخر کردی، در مراسم حضور یابند تا هویت و ارادت مردم کردستان به شکل منظم و پررنگ در سطح ملی به نمایش درآید.

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لهونی، استاندار کردستان هم در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: هدف‌گذاری ما اعزام هزار نفر به‌صورت کاروانی است؛ اما با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، شرایط برای حضور سه هزار نفر از مردم استان (شامل کاروان‌ها و خودروهای شخصی) مهیا شده است.



وی در خصوص کمیته‌های اجرایی افزود: هر یک از کمیته‌ها باید در حوزه وظایف محوله کار را شروع کنند و در مسیر تردد نیز هماهنگی لازم با استان‌های هم‌جوار صورت خواهد گرفت.

سردار عسکری، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز، با اشاره به جایگاه امام شهید امت بیان کرد: ایشان نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برابر چالش‌های بزرگ مدیریت کردند و با شهادت خود موجب وحدت و انسجام ملی شدند و تشییع ایشان باید به مولفه‌ای برای نمایش قدرت و شکوه ایران اسلامی در برابر جهانیان تبدیل شود.



‌وی با تشریح برنامه‌های پس از تشییع در و خاکسپاری در مشهد مقدس (۱۸ تیرماه) گفت: پس از این تاریخ، برنامه‌های ویژه‌ای در شهرستان‌های استان خواهیم داشت و قرار است جدول زمان‌بندی برگزاری یادواره‌ها توسط تنظیم و ابلاغ شود تا به‌مدت ۱۰ روز، هر روز در یک شهرستان، ویژه‌برنامه‌ای با حضور مسئولین استانی در شأن آن شهید والامقام برگزار شود.