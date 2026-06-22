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دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک از ساعت ۲۲:۳۰ (یکشنبه، ۳۱ خرداد) از سری رقابتهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه سوفای لسآنجلس به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه صفر - صفر به پایان رسید.
علیرضا بیرانوند که در این بازی با عملکرد فوقالعادهاش مانع گلزنی حریف شد و ایران را در جریان بازی حفظ کرد، به عنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی شنبه ۶ تیرماه به مصاف مصر خواهد رفت.