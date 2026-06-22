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مرکز بین المللی مطالعات راهبردی در آمریکا هزینه پنتاگون در جنگ علیه ایران را حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مارک کانسیان، مقام سابق پنتاگون و تحلیلگر ارشد مرکز بین المللی مطالعات راهبردی به سیانان گفت: این رقم شامل هزینه مهمات، تجهیزات تخریبشده و خسارت به پایگاهها میشود، اما هزینههای عملیاتی را که قبلا در بودجه بیش از یک تریلیون دلاری سال مالی ۲۰۲۶ این وزارتخانه لحاظ شده بود، شامل نمیشود.
بر اساس ارقام اولیه مرکز بین المللی مطالعات راهبردی، در حالیکه وزارت جنگ آمریکا بیشترین هزینهها را متحمل شد، جنگ علیه ایران برای سایر سازمانها مانند امنیت داخلی و امور کهنهسربازان، ۱ میلیارد دلار هزینه داشت.
این مقام سابق پنتاگون در ادامه این گزارش تاکید کرد: در همین حال برای مصرفکنندگان آمریکایی، قیمت بنزین در بیشتر دوران جنگ در سراسر کشور از میانگین کمتر از ۳ دلار در هر گالن به بیش از ۴ دلار افزایش یافت. بر اساس تحلیل و نمودارهای هزینه انرژی از دانشگاه براون، خانوارهای آمریکایی بیش از ۲۵۳ دلار بیشتر از آنچه در صورت نبود جنگ میپرداختند، هزینه کردهاند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز بین المللی مطالعات راهبردی آمده است: نفت تقریبا چهار ماه است که از خاورمیانه خارج نمیشود و طبق گزارش موسسه کپلر، در مجموع، جهان در طول جنگ ۱.۱۵ میلیارد بشکه از عرضه نفت خود را از دست داد؛ و طبق دادههای اخیر اداره آمار کار، تورم سالانه برای اولین بار در سه سال گذشته بیش از ۴ درصد بوده که ناشی از قیمت انرژی بوده است.
مارک کانسیان در این گزارش به افزایش قیمتها در سرتاسر ایالات متحده اشاره کرد و گفت: قیمتها اکنون سریعتر از میانگین حقوق آمریکاییها در طول سال گذشته افزایش مییابند. به عبارت دیگر، تورم، افزایش حقوق شما را در ماههای آوریل و مه از بین برد، که این اولین بار از سال ۲۰۲۳ بود.