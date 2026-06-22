هفته بیست‌ونهم فوتبال جام آزادگان با برتری نساجی مازندران مقابل مس شهربابک در مهمترین بازی هفته و صعود قطعی شاگردان رضا عنایتی به لیگ برتر همراه شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیست‌ونهم رقابت‌های فوتبال لیگ آزادگان با برگزاری ۹ مسابقه در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در مهم‌ترین مسابقه این هفته، نساجی مازندران موفق شد با یک گل از سد مس شهر بابک بگذرد و جشن صعود بگیرد.

شاگردان رضا عنایتی در این جدال حساس با ارائه یک بازی حساب‌شده به برتری یک بر صفر دست پیدا کردند تا صعودشان را به لیگ برتر در فاصله چهار هفته به پایان مسابقات قطعی کنند.

در جدول تا پایان این هفته، نساجی با ۶۳ امتیاز در صدر است، مس شهربابک با ۵۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و صنعت نفت آبادان و سایپا با امتیاز مشابه ۵۰ به ترتیب سوم و چهارمند.

نتایج کامل دیدار‌های هفته بیست‌ونهم به شرح زیر است:

نساجی مازندران یک - مس شهر بابک صفر

نیروی زمینی صفر – فرد البرز ۲

داماش گیلان یک – کاراگستر یک

مس کرمان یک – پارس جنوبی جم یک

بعثت کرمانشاه صفر - هوادار یک

سایپا یک - آریو اسلامشهر صفر

نود ارومیه صفر - پالایش نفت بندرعباس ۲

شناورسازی قشم ۴ – نفت و گاز گچساران ۲

صنعت نفت آبادان یک - شهرداری نوشهر یک