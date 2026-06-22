به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات مچ اندازی قهرمانی و انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالان کشور (گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب) جهت تشکیل تیم اعزامی به رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری ۲۰۲۶ به میزبانی استان تهران برگزار شد.

براین اساس و در نتایج دست چپ و دست راست دسته ۹۰+ کیلوگرم این مسابقات حمید سیدمحمدی نماینده شایسته استان کردستان با ایستادن بر سکوی دوم عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

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گفتنی است؛ با اعلام فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور نفرات برتر این رقابت‌ها با نظر کمیته فنی به عضویت تیم ملی مچ اندازی آقایان جهت شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ روستایی و عشایری قزاقستان در خواهند آمد.