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حمید سیدمحمدی نماینده کردستان در مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم ملی مچ اندازی بزرگسالان کشور موفق به کسب دو مدال نقره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات مچ اندازی قهرمانی و انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالان کشور (گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب) جهت تشکیل تیم اعزامی به رقابتهای جهانی روستایی و عشایری ۲۰۲۶ به میزبانی استان تهران برگزار شد.
براین اساس و در نتایج دست چپ و دست راست دسته ۹۰+ کیلوگرم این مسابقات حمید سیدمحمدی نماینده شایسته استان کردستان با ایستادن بر سکوی دوم عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.
گفتنی است؛ با اعلام فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور نفرات برتر این رقابتها با نظر کمیته فنی به عضویت تیم ملی مچ اندازی آقایان جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ روستایی و عشایری قزاقستان در خواهند آمد.