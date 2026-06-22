سرمربی تیم ملی فوتبال گفت که هر دو تیم ایران و بلژیک می‌توانستند پیروز میدان شوند؛ تعویضی ها توقعات من را برآورده نکردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی پس از تساوی تیم ملی کشورمان مقابل بلژیک گفت: دو تیم نمایش خیلی خوبی را به اجرا گذاشته و مستحق برنده شدن بودند. از بازیکنان تیم مخصوصا علیرضا بیرانوند نهایت تشکر را دارم که با جان و دل بازی کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: از تعویض‌هایی که در فاز هجومی انجام دادیم رضایت ندارم و شانس آوردیم که بازی را به تیم 10 نفره بلژیک نباختیم. آنهایی که به زمین رفتند نتوانستند توقعات من را برآورده کنند.

قلعه‌نویی تصریح کرد: هدف ما این بود در دو پانزده دقیقه ابتدایی هر نیمه سرعت تیم بلژیک را که بازیکنان بزرگی دارد بگیریم و تا حدودی موفق بودیم. دو موقعیت عالی برای گلزنی داشتیم که کورتوآ مهار کرد و یک کل هم زدیم که مثل بازی گذشته با بدشانسی از سوی داور مردود اعلام شد.

وی ادامه داد: من از تک بچه‌ها با توجه به شرایط سختی که داشتیم رضایت دارم، برای این دیدار نهایت کم لطفی در حق ما انجام شد ولی بازیکنان ما روح بزرگی دارند و این مسائل در روند آنها تاثیر نگذاشت.