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وزارت کشور قطر از زخمی شدن چند نفر در انفجار تاسیسات گازی منطقه صنعتی راس لفان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت کشور قطر در بیانیهای اعلام کرد که در انفجار داخل کارخانهای در منطقه راس لفان تعدادی زخمی شدند.
وزارت کشور قطر بدون اشاره به تعداد زخمیهای ناشی از این انفجار افزود که این حادثه ناشی از نقص فنی در حین کار بوده است و هیچ آلودگی که امنیت عمومی را به خطر اندازد، وجود ندارد.
این بیانیه اضافه کرد که مقامهای مربوطه در حال رسیدگی به این حادثه هستند.
پیشتر رسانههای عربی به نقل از رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر خبر داده بودند.
وزارت کشور قطر نیز در بیانیهای اعلام کرده بود که انفجار در داخل کارخانهای در منطقه صنعتی راس لفان روی داده است.
وزارت کشور قطر افزوده بود که تیمهای دفاع مدنی (آتش نشانی و امداد و نجات) در حال رسیدگی به این حادثه هستند و هیچ گونه آسیب یا آلودگی گزارش نشده است.
شهرک صنعتی راس لفان یا به عبارتی پایتخت جهانی گاز مایع طبیعی در ۸۰ کیلومتری شمال دوحه واقع شده است.