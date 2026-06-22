به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه که برای شرکت در نشست پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی (مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را همراهی می‌کند، در حساب کاربری خود نوشت: جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند.

نشست روز یکشنبه در سوئیس، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. بدون اجرای این مفاد به‌ویژه بند ۱ (خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها شامل لبنان) ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست.

گفت‌و‌گو‌های یکشنبه، متمرکز بر اجرای بند‌های مزبور، به‌ویژه بند ۱، و نیز مرور تدابیری است که برای اجرایی کردن بند‌های ۱۰ (موضوع صادرات نفت ایران) و ۱۱ (آزادسازی دارائی‌های مسدودشده ایران) پیش‌بینی شده است.