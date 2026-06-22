به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک پس از تساوی بدون گل این تیم برابر ایران در دومین دیدار در جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: در خط حمله کارایی لازم را نداشتیم. انتظار چنین بازی‌ای را داشتم،۷۰ درصد مالکیت توپ، تعداد زیادی سانتر و شوت داشتیم و به هدف زدیم؛ اما دروازه‌بان را به اندازه کافی آزمایش نکردیم. بازی با ۱۰ نفر هم تغییری ایجاد نکرد.

وی افزود: قبلا هم مسابقاتی مانند بازی با ایران داشته‌ایم و معمولا حداقل سه گل زده‌ایم. این بخشی از شروع سخت ما در جام جهانی است.

گارسیا یادآور شد: گاهی اوقات، کمی مردد به نظر می‌رسیدیم. با این نتیجه باید در بازی نیوزیلند پیروز شویم.

تیم ملی فوتبال بلژیک با کسب دومین تساوی، ۲ امتیازی شد و پس از ایران در رده دوم گروه G پس از ایران قرار گرفت. بلژیک در آخرین بازی روز ششم تیر به مصاف نیوزیلند می‌رود.