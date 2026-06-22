دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران پس از درخشش مقابل بلژیک گفت: اگر تمرکز بیشتری داشتیم، امکان برتری مقابل بلژیک وجود داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی ایران پس از کسب عنوان بهترین بازیکن دیدار با بلژیک که با تساوی بدون گل همراه شد، گفت: به همه خسته نباشید می‌گویم. بازی سنگینی بود و به مردم عزیز کشورم بابت این نتیجه تبریک می‌گویم. دست تک تک هواداران را می‌بوسم.

وی افزود: بازی خیلی دشواری بود. بلژیک یکی از قدرت‌های فوتبال دنیاست. تا قبل از ۱۰ نفره شدند فشار عجیبی روی ما بود به خصوص در نیمه اول. بعد از ۱۰ نفره شدن بلژیک عقب نشست و به دنبال آن بود تا از اشتباهات ما استفاده کند و ضد حمله بزند. اگر تمرکز بیشتری داشتیم، می‌شد بازی را ببریم. دورد بر غیرت و شرف تمامی بازیکنانی که در این بازی جانانه برای ایران بازی کردند. امیدوارم مردم از ما راضی باشند.

بیرانوند در خصوص عملکرد خود، گفت: خدا را شکر می‌کنم. تمامی این اتفاقاتی که افتاد نخست از مهدی طارمی شروع می‌شود و به بقیه می‌رسد. ما گروه خوبی از پیام نیازمند، محمدخلیفه و سیدحسین حسینی داریم. واقعا در این اردو تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. هنوز هیچ چیز برای ما تمام نشده است. با این بازی که نشان دادند کار در بازی آخر برابر مصر دشوارتر شد. امیدوارم تمرکز خود را حفظ کنیم و بتوانیم صعود کنیم.