به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: مجتمع دفاعی - صنعتی و نیرو‌های دفاعی اوکراین به دنبال کشاندن جنگ به خاک روسیه هستند و این روند را آغاز کرده‌اند.

او ادعا کرد: این اتفاق خواهد افتاد. آنها هر روز به ما حمله می‌کنند، ما هر روز پاسخ خواهیم داد. البته، هر روز تشدید تنش وجود خواهد داشت.

زلنسکی گفت: روز گذشته ما با هدف قرار دادن پالایشگاه نفت در منطقه تیومن به آنها پاسخ دادیم. پهپاد‌های ما مستقیماً به فاصله ۲۰۷۰ کیلومتر به هدف خود اصابت کردند. مسیر آنها ۲.۵ هزار کیلومتر بود. برد آنها بیش از سه هزار کیلومتر خواهند بود، اینها پهپاد‌های جدید و خوبی هستند. ما فراتر خواهیم رفت، زیرا محل همه کارخانه‌های نظامی، پایگاه‌های نفتی، تأسیسات ذخیره‌سازی گاز و ... آنها را می‌دانیم.

منابع خبری چهارشنبه گذشته با اشاره به شدت گرفتن حملات روسیه و اوکراین علیه یکدیگر، در حالی از حمله پهپادی روسیه به منطقه «زاپاروژیا» خبر دادند که گفته می‌شود نیرو‌های مسلح اوکراین نیز با ۱۵۷ فروند پهپاد به مواضع روسیه حمله کرده‌اند.