مهاجم تیم ملی فوتبال بلژیک پس از تساوی مقابل ایران گفت: موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم، اما گل نزدیم و این نا امیدکننده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال بلژیک در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ایران به تساوی بدون گل رسید.

روملو لوکاکو، مهاجم تیم ملی بلژیک پس از تساوی با ایران گفت: باید بررسی کنیم که چه اشتباهی رخ داده است، زیرا ما موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم، اما گل نزدیم و این نا امیدکننده است.

وی افزود: ما در لحظات کلیدی بیش از حد با احساسات بازی می‌کنیم.