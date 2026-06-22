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دروازهبان تیم ملی فوتبال بلژیک پس از تساوی مقابل شاگردان قلعهنویی، از همتای ایرانیاش تمجید کرد.
به گزارش گروه وررزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک یکشنبه شب در دومین دیدار خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی در ورزشگاه سوفای شهر لسآنجلس به تساوی بدون گل رضایت دادند که ستاره بیچون چرای این مسابقه علیرضا بیرانوند بود که بارها از باز شدن دروازه ایران جلوگیری کرد.
عملکرد درخشان دروازهبان تیم ملی کشورمان سبب شد پس از این مسابقه دروازهبان رئال مادرید و تیم ملی بلژیک از او تمجید ویژهای کند. تیبو کورتوا در این باره گفت: دروازهبان ایران یکی از بهترین بازیهای زندگیاش را تجربه کرد. در مقابل، ما فاقد کارایی لازم بودیم.
بیرانوند که در این دیدار هفت بار دروازهاش را از باز شدن نجات داد، پس از این دیدار از سوی کمیته فنی فیفا به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد.