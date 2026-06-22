به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک از گروه G بیست و سومین دوره رقابت‌های جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۳۱ خرداد به قضاوت «داریو هررا» از آرژانتین در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با انتشار متنی به این تساوی واکنش نشان داد و نوشت: ما اینگونه از سرزمین‌مان محافظت می‌کنیم.