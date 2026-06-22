به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ژوزه مورینیو در پی تساوی بدون گل تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در تمجید از علیرضا بیرانوند که در پایان این دیدار از سوی کمیته فنی فیفا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گفت: بلژیک همه چیز را درست انجام داد. آنها فرصت‌های خیلی خوبی داشتند، از آن نوع موقعیت‌هایی که همه در ورزشگاه قبل از رسیدن توپ به دروازه از جای‌شان بلند و هیجانی می‌شوند، اما بیرانوند توپ اول را مهار کرد.

وی افزود: حمله بعدی و همان داستان؛ یک مهار دیگر. یک حمله دیگر، یک مهار دیگر. در مقطعی من تجزیه و تحلیل تیم ملی بلژیک را متوقف و شروع به تجزیه و تحلیل دروازه‌بان ایران کردم، چون واضح بود که او مهمترین بازیکن زمین است. سپس از کسی پرسیدم که بیرانوند در کدام تیم باشگاهی بازی می‌کند. انتظار یک باشگاه محبوب را داشتم. آنها گفتند تراکتور. طوری سر تکان دادم که انگار دقیقاً می‌دانستم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند، اما این را نمی‌دانستم!

سرمربی رئال مادرید خاطرنشان کرد: اگر یک دروازه‌بان بتواند آن واکنش و مهار توپ‌ها را مقابل بلژیک انجام دهد، یا باید برای یکی از بزرگترین باشگاه‌های اروپایی بازی کند یا اینکه استعدادیاب‌های فوتبال آدرس او را فراموش کرده‌اند. بعد از بازی امشب، اما فکر نمی‌کنم آنها دیگر آن را فراموش کنند.