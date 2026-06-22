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در پی انتشار گزارشی از نیویورک تایمز درباره ناکامی آمریکا در جنگ با ایران، دونالد ترامپ این روزنامه را فاسد و شکست خورده خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیسجمهور آمریکا با حمله به روزنامه نیویورکتایمز، این رسانه را به انتشار اخبار جعلی درباره ایران متهم کرد و از پیگیری شکایت چند میلیارد دلاری علیه آن خبر داد.
دونالد ترامپ بار دیگر با انتقاد شدید از رسانههای جریان اصلی این کشور، نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران از سوی روزنامه نیویورکتایمز را «خائنانه» توصیف کرد.
ترامپ در اظهاراتی تند، نیویورکتایمز را رسانهای «فاسد و شکستخورده» خواند و مدعی شد: این روزنامه با استفاده از «حقایق جعلی و ساختگی» به انتشار گزارشهای نادرست درباره ایران پرداخته است.
او همچنین اعلام کرد: تمامی گزارشهای اخیر این روزنامه را به پرونده شکایت چند میلیارد دلاری خود علیه نیویورکتایمز اضافه خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه با تکرار حملات لفظی خود علیه این رسانه، آن را به انتشار اخبار دروغ متهم کرد و گفت: «آنها جنایتکار هستند.»
این رویداد جدید، ادامه الگوی برخوردهای پرتنش ترامپ با رسانههای آمریکایی است. او اخیرا رسانههای جریان اصلی آمریکا از جمله انبیسی، سیانان، ایبیسی، سیبیاس، نیویورک تایمز و ... را بر سر موضوعات مختلف و انتقاد از او در جنگ علیه ایران با عباراتی مانند «اخبار جعلی»، «فاسد» و «غیرصادق» مورد حمله قرار داده و در بسیاری از مصاحبهها و نشستهای خبری با خبرنگاران وارد مشاجره لفظی شده است.
منتقدان، این رفتار را نشانه تلاش برای بیاعتبار کردن رسانههای منتقد میدانند، در حالی که حامیان ترامپ آن را واکنشی به پوشش خبری جانبدارانه عنوان میکنند.