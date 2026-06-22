به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال اروگوئه در چارچوب دومین هفته رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱:۳۰ دوشنبه در گروه H به مصاف کیپ ورد رفت که این بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

با این تساوی، اروگوئه با ۲ امتیاز تیم دوم جدول شد و کیپ ورد هم با امتیاز مشابه در جایگاه سوم باقی ماند. اسپانیا با ۴ امتیاز صدرنشین این گروه است.

در دیگر دیدار این گروه، اسپانیا ۴ بر صفر عربستان را شکست داد.

اروگوئه ۲ - ۲ کیپ ورد

ورزشگاه: میامی

داور: اسپن اسکاس

گلزنان: کوین پینا (۲۱)، هلیو وارلا (۶۱) برای کیپ ورد و ماکسیمیلیانو آرائوخو (۴۴)، آگوستین کانوبیو (۶+۹۰) برای اروگوئه.

ترکیب اروگوئه: موسلرا، خوان سانابریا، ماتیاس اولیویر، سباستین کاسرس، گیلرمو وارلا، مانوئل اوگارته (۷۰، نیکولاس د لا کروز) ماکسیمیلیانو آرائوخو (۸۶، برایان رودریگوئز) فدریکو والورده، رودریگو بنتانکور، آگوستین کانوبیو، فدریکو ویناس (۷۰ داروین نونیز).

ترکیب کیپ ورد: وزینا، ستیون موریرا، روبرتو لوپس، دینی بورگس، لوپز کابرال، کوین پینا (۷۱ لاروس دوارته)، رایان مندس، تلمو آرکانجو (۴۶ دروی دوئارت)، جامیرو مونتیرو (۸۰ یانیک سمدو)، گری رودریگوئز (۵۸ هلیو وارلا)، گیلسون تاوارس (۵۸ نونو دا کوستا).