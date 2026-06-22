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وزیر امور خارجه روسیه میگوید: مدتی است نشانههایی از تسلیم شدن آمریکا در مقابل فشارهای اروپا در مورد مسئله اوکراین، دیده میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه روسیه گفت: اروپاییها همچنان به اعمال فشار برای دورکردن واشنگتن از رویکرد خود برای دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار ادامه میدهند و تلاش میکنند تا آن را به سمت اتخاذ تاکتیک آتشبس فوری سوق دهند تا به خودشان، زلنسکی و نیروهایش فرصتی برای تجدید قوا و احیای صنایع نظامی خود بدهند.
سرگئی لاوروف افزود: از ادامه این رویکرد تعجب نمیکند. او خاطرنشان کرد که نشانههایی از تسلیم شدن طرف آمریکایی در برابر این فشار مدتی است که آشکار شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین گفت: «در واقع، هر اتفاقی که اکنون در اوکراین میافتد، جنگی است که غرب از طریق رژیم کییف، که آشکارا شعارهای نازیها را سر میدهد، به راه انداخته است.»
لاوروف توضیح داد که غرب ادعا میکند رژیم کییف «از ارزشهای اروپایی دفاع میکند» و «فکر نمیکند چیز بیشتری برای اضافه کردن به این موضوع وجود داشته باشد.»