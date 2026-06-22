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رئیس فدراسیون جهانی پس از تساوی بدون گل تیمهای ملی ایران و بلژیک، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از عملکرد شاگردان امیر قلعهنویی و جو حاکم بر ورزشگاه تمجید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پس از تساوی بدون گل تیمهای ملی ایران و بلژیک در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در صفحه شخصی خود به این مسابقه واکنش نشان داد.
اینفانتینو با انتشار تصویری از علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی ایران، نوشت: بار دیگر شاهد نمایشی الهامبخش از مقاومت و اشتیاق تیم ملی ایران بودیم؛ تیمی که همانند حریف خود بلژیک همچنان در این جام جهانی بدون شکست باقی مانده است.
رئیس فیفا همچنین به نقش هواداران حاضر در ورزشگاه اشاره کرد و افزود: هواداران پرشور دو تیم صدای خود را به گوش بازیکنان رساندند و با حمایتهایشان به خلق دیداری جذاب و تماشایی کمک کردند.
انتشار تصویر علیرضا بیرانوند در صفحه شخصی رئیس فیفا در حالی صورت گرفت که دروازهبان تیم ملی ایران با چند واکنش سرنوشتساز برابر ستارههای بلژیک، نقش مهمی در کسب یک امتیاز ارزشمند برای شاگردان امیر قلعهنویی ایفا کرد.
تیم ملی فوتبال ایران با این تساوی همچنان بدون شکست در جام جهانی ۲۰۲۶ به کار خود ادامه میدهد و برای قطعی کردن صعود به مرحله حذفی، دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل مصر را پیش رو دارد.