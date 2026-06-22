به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی فوتبال ایران یکشنبه شب در دومین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک کار بزرگی کرد و به تساوی بدون گل رسید تا حالا شانس صعود از دور گروهی را به دست بیاورد که شاگردان امیر قلعه‌نویی هم به دنبال ریکاوری سریع و بازگشت به تمرینات در مکزیک هستند.

ملی‌پوشان ایران که پس از برگزاری مسابقه با بلژیک خیلی زود ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس را ترک کردند و راهی فرودگاه شدند و به فرودگاه تیخوانا مکزیک رسیدند.

مهدی تاج رییس فدراسیون، مهدی محمدنبی نایب رییس و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در فرودگاه حضور پیدا کردند و به اعضای تیم ملی پس از دیدار برابر بلژیک خسته نباشید گفتند.



ملی پوشان ایران پس از استراحت، ریکاوری خواهند کرد تا کم کم خود را آماده بازی هفته آینده مقابل مصر کنند.