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ملیپوشان فوتبال ایران پس از تساوی بدون گل در دومین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک پیام خاصی برای ایرانیان و مردم سراسر جهان ارسال کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان فوتبال کشورمان که با نشان #١۶٨ و به یاد شهدای میناب به لسآنجلس رفتند، پس از بازی با بلژیک پیامی را به مردم این شهر و جهان نوشتند:
از ایران باستانِ چندهزارساله تا ایرانِ متمدنِ امروز، روح ایران زنده و استوار مانده است.
با افتخار به لسآنجلس آمدیم، با جوانمردی رقابت کردیم و با سربلندی این شهر را ترک میکنیم.
لسآنجلس، از مهماننوازی تو سپاسگزاریم.
از همه ایرانیانی که در این ۱۸۰ دقیقه با تمام قلب، صدا و وجود خود برای ایران ایستادند، سپاسگزاریم.
آرزومند صلح، احترام و دوستی میان همه ملتهای جهان هستیم.