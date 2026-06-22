ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از تساوی بدون گل در دومین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک پیام خاصی برای ایرانیان و مردم سراسر جهان ارسال کردند.

پیام ویژه ملی‌پوشان به ایرانیان و مردم سراسر جهان

پیام ویژه ملی‌پوشان به ایرانیان و مردم سراسر جهان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتبال کشورمان که با نشان #١۶٨ و به یاد شهدای میناب به لس‌آنجلس رفتند، پس از بازی با بلژیک پیامی را به مردم این شهر و جهان نوشتند:

از ایران باستانِ چندهزارساله تا ایرانِ متمدنِ امروز، روح ایران زنده و استوار مانده است.

با افتخار به لس‌آنجلس آمدیم، با جوانمردی رقابت کردیم و با سربلندی این شهر را ترک می‌کنیم.

لس‌آنجلس، از مهمان‌نوازی تو سپاسگزاریم.

از همه ایرانیانی که در این ۱۸۰ دقیقه با تمام قلب، صدا و وجود خود برای ایران ایستادند، سپاسگزاریم.

آرزومند صلح، احترام و دوستی میان همه ملت‌های جهان هستیم.