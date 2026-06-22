تیم ملی فوتبال مصر در پایان هفته دوم مرحله گروهی مقابل نیوزیلند به برتری رسید و صدرنشین گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

جام جهانی ۲۰۲۶، برتری مصر مقابل نیوزیلند با طعم صدرنشینی

جام جهانی ۲۰۲۶، برتری مصر مقابل نیوزیلند با طعم صدرنشینی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال نیوزیلند و مصر از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور و با قضاوت عمر علی برگزار شد که این مسابقه با برتری ۳ بر یک مصر به پایان رسید.

سورمن (۱۵) برای نیوزیلند و مصطفی زیکو (۵۸) محمد صلاح (۶۷) و محمود ترزگه (۸۲) برای مصر گلزنی کردند.

مصری‌ها بعد از ٩٢ سال در جام جهانی اولین بردشان را کسب کردند.

نیوزیلندی‌ها مزد بازی بهتر خود را در دقیقه ١۵ به ضربه سر تماشایی سورمن گرفتند با یک گل از مصر جلو افتادند.

مصر بعد از این گل، سرتاپا حمله شد و به بازی برگشت و چند موقعیت خوب در نیمه اول داشتند ولی به گل تبدیل نشد.

نیمه دوم بازی مصری‌ها با تمام قوا حمله کردند و در دقیقه ۵٨ با ضربه سر زیکو گل تساوی را به ثمر رساندند.

حالا مصر روحیه گرفته بود و این بار محمد صلاح با یک ضربه فنی و زیبا از داخل محوطه جریمه در دقیقه ۶٧ دروازه نیوزیلند را باز کرد تا کامبک مصر تکمیل شود.

اما مصری‌ها دست بردار نبودند و بازهم در دقیقه ٨٢ با پاس گل صلاح توسط ترزگه به گل رسیدند تا با یک برد قاطع در آستانه صعود به مرحله یک شانزدهم قرار بگیرند.

محمد صلاح در شبی که مصر به اولین برد خود در تاریخ جام‌جهانی دست یافت عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

در جدول گروه G تیم ملی فوتبال مصر با ۴ امتیاز صدرنشین گروه شد. ایران با ٢ امتیاز در رده دوم ایستاد و بلژیک هم با ٢ امتیاز سوم شد و نیوزیلند با یک امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.