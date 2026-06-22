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بیش از ۱۲ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهر اصفهان به روش آبیاری قطرهای و تحت فشار آبیاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آقای ابوالحسنی با بهره گیری از روش نوین آبیاری تحت فشار صیفی جات خود را ۴ سالی است تولید میکند و پیش از این از روش غرغابی استفاده کرده بود که مصرف آب آن بیشتر است.
تا پیش از استفاده از روش آبیاری قطرهای تنها ۱۵ هکتار از مزارع این کشاورز زیر کشت میرفت و حالا با یکپارچه شدن زمین ۲۵ هکتار ازمزارع اش زیر کشت این رورش با مصرف بهینه آب رفته است.
با توجه به شرایط کم آبی و خشکسالی استفاده از روشهای نوین آبیاری راه حل مناسبی برای کشاورزان است.