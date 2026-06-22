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دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا، عملکرد علیرضا بیرانوند مقابل بلژیک را چشمگیر توصیف کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جانلوئیجی بوفون دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا و یوونتوس در واکنش به عملکرد خوب علیرضا بیرانوند در بازی ایران مقابل بلژیک در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ که در نهایت با کسب جایزه بهترین بازیکن زمین برای او همراه بود، گفت: به عنوان یک دروازهبان، میتوانم بگویم که انجام کاری که او انجام داد، چقدر دشوار و در عین حال چقدر چشمگیر است.
وی افزود: در آن لحظات، فقط واکنشهای سریع مطرح نیست. بلکه موقعیتیابی، زمانبندی، ذهنیت و...، همه اینها در بالاترین سطح، تحت فشار است. به همین دلیل است که بیرانوند بهترین بازیکن زمین شد. وقتی یک بازی این همه لحظات تعیینکننده دارد و یک دروازهبان مدام در حال نشان دادن عکسالعمل و واکنش است، هیچ بحثی در مورد انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن زمین باقی نمیماند.