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نیروگاههای خورشیدی مناسبترین گزینه برای رفع ناترازی انرژی محسوب میشوند. نزدیک به ۳۰ هزار خانواده در آذربایجان شرقی از این نیروگاهها استفاده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یکی از بزرگترین تأثیرات صفحات خورشیدی، کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری است. با نصب صفحه های خورشیدی بر روی سقف خانهها یا محیطهای صنعتی، میتوان بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز را به صورت مستقل تولید کرد و وابستگی به برق شبکه را کاهش داد.
این موضوع به خصوص در مناطقی که قطعی برق زیاد رخ میدهد، مفید است. کاهش وابستگی به شبکه برق همچنین به کاهش مشکلات ناشی از نوسانات برق کمک میکند و موجب پایداری بیشتری در تأمین انرژی میشود. این پایداری میتواند به افزایش امنیت انرژی در شرایط بحرانی کمک کند و در نتیجه آرامش خاطر بیشتری برای ساکنان و صاحبان صنایع فراهم آورد.