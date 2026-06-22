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مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۰۵ در حسینیه ریحانة الحسین

مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۰۵ در حسینیه ریحانة الحسین باغ فیض تهران با حضور مردم عزادار در شب‌های محرم برگزار می‌شود.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ - ۰۷:۴۴
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برچسب ها: ماه محرم ، عزاداری ، محرم ، تهران
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