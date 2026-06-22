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استاندار هرمزگان گفت: استفاده از خودروهای سیار سوخترسان در بندرعباس، قشم و کیش با دریافت مجوزهای قانونی در دستورکار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، محمد آشوری در نشست ستاد مدیریت انرژی هرمزگان افزود: با توجه به توسعه شهر بندرعباس و کمبود زیرساختهای موجود، افزایش شمار جایگاههای سوخت در دستورکار قرار دارد و مسئولیت پیگیری آن با شرکت پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان است.
استاندار هرمزگان گفت: در این نشست پیشنهادهای استان برای مدیریت مصرف سوخت، از جمله ارائه مشوق به مردم برای صرفهجویی و حفظ سهمیه کارت سوخت مطرح شد که بررسی آن در سطح ملی ادامه دارد.
محمد آشوری گفت: توسعه حملونقل عمومی، استفاده از خودروهای برقی و پیگیری طرح قطار شهری نیز راهکارهای میان و بلند مدت کاهش مصرف سوخت است.
استاندار هرمزگان درباره مدیریت توزیع سوخت هم گفت: تجربه واریز سهمیه سوخت در ۱۰ روز ابتدایی اردیبهشت موفق بود و برای کاهش صفها، این طرح در تیرماه به مدت ۱۵ روز اجرا میشود.
وی افزود: سهمیه کارت سوخت همچنان ۱۳۰ لیتر، و وضعیت ۱۵ روز پایانی سوخت اضطراری تیرماه نیز در دست بررسی است.
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رئیس کل دادگستری هرمزگان هم با اشاره به بررسیهای صورت گرفته درباره نحوه عرضه سوخت در بندرعباس گفت: آمارها نشان میدهد مراجعه به نازلهای سوخت در برخی جایگاههای استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع کمبود شمار آن و جایگاه عرضه سوخت را تأیید میکند.
مجتبی قهرمانی افزود: برای رفع این مشکل، دستور فعالسازی نازلهای خراب، افزایش نیروی انسانی جایگاهها، کاهش وقفه در عرضه و جلوگیری از معطلی مردم در زمان تعویض شیفت صادر شده است.
شهردار بندرعباس نیز در این نشست گفت: شهرداری بندرعباس ساخت ۹ جایگاه جدید سوخت در سطح شهر را در دستورکار قرار داده و برای اجرای این طرح، دریافت مجوزهای لازم از کمیسیون ماده ۵، شورای ترافیک و شرکت پخش و پالایش فرآوردهها در حال پیگیری است.
مهدی نوبانی افزود: این جایگاهها برای خودروهای بنزینی و برقی پیشبینی شده و هدف از اجرای این طرح، کاهش صفهای سوخت و رفع کمبود جایگاه در بندرعباس است.