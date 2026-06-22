ساحلی بازان تیم ملی والیبال ایران با درخشش اعضای هرمزگانی خود، به مقام قهرمانی تور آسیایی یون یانگ چین دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ تیم والیبال ساحلی ایران الف متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نویی بازیکنان فولاد هرمزگان به سرمربیگری عبدالرئوف بستگانی با شکست استرالیا، عنوان قهرمانی این پیکار‌ها رو از آن خود کردند.

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مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ کشور چین که از ۲۸ خرداد آغاز شده بود، دیروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) با قهرمانی ایران به پایان رسید.