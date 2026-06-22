اقلیم چهار فصل و هوای مطبوع و مناسب، کرمان را به گنجینه‌ای برای تولید بیش از ۷۰ نوع محصول باغی و ۵۰ نوع محصول زراعی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛اقلیم چهار فصل و خاک مستعد و حاصلخیز، هوای مطبوع و مناسب، کرمان را به گنجینه‌ای برای تولید بیش از ۷۰ نوع محصول باغی و ۵۰ نوع محصول زراعی در ۳۹۵ هزار هکتار مساحت با عملکرد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن و ۵۴ نوع محصول باغی در ۲۱۷ هزار هکتار با عملکرد پنج میلیون و ۶۴۸ هزار تن با تنوع بالا شامل محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری و درختان میوه ده مناطق سردسیری تبدیل کرده است.

تولید انواع محصولات زراعی و باغی متنوع و راهبردی مانند پسته و خرما، گردو، گیلاس، زردآلو، تولیدات جالیزی، انواع مرکبات، کشت‌های گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و ... علاوه بر تامین معیشت حدود یک میلیون نفر در استان کرمان با صادارت به داخل و خارج از کشور نقش بسیار مهمی در ارزش افزوده و ارزآوری دارد،

با وجود اینکه کشاورزی در کرمان رتبه دوم تولید و اشتغال را دارد، اما کشاورزان با سختی‌های زیادی مانند خشکسالی و کم آبی، آفات گیاهی، خسارات سرما و گرما زدگی بر اثر تغییر اوضاع آب و هوایی، افزایش تصاعدی هزینه‌های تولید و ضعف زیر ساخت‌ها مواجه است.