۹۸ گروه ثابت و سیار در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر خوزستان بر سلامت دام‌های نذری نظارت می‌کنند.

۹۸ گروه نظارتی دامپزشکی خوزستان آماده ارائه خدمات در تاسوعا و عاشورا

۹۸ گروه نظارتی دامپزشکی خوزستان آماده ارائه خدمات در تاسوعا و عاشورا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: به‌منظور حفظ سلامت عزاداران و پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، ۹۸ تیم ویژه دامپزشکی در تمامی شهرستان‌های استان سازماندهی شده‌اند که در روز‌های تاسوعا و عاشورا به‌صورت ثابت و سیار بر فرآیند ذبح دام‌های نذری نظارت خواهند داشت.

ناصر عسکری‌فرد افزود: این گروه‌ها با استقرار در نقاط مختلف استان و نظارت بر فعالیت هیئت‌های مذهبی و تکایا، سلامت دام‌های قربانی و رعایت ضوابط بهداشتی و شرعی را کنترل می‌کنند.

او با اشاره به خطر بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو و سایر بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، از مسئولان هیات عزاداری و خیران خواست ذبح دام‌های نذری را در کشتارگاه‌های مجاز یا با هماهنگی و نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی انجام دهند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان تاکید کرد: شهروندان از ذبح دام در محیط‌های خارج از کشتارگاه‌ها از جمله مساجد، حسینیه‌ها، معابر عمومی و سایر اماکن پرتردد خودداری کنند؛ زیرا ورود خون و ضایعات حاصل از کشتار به محیط شهری و شبکه فاضلاب می‌تواند موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش خطر شیوع بیماری‌های واگیردار شود.

عسکری‌فرد از آمادگی کشتارگاه‌های دام استان برای ارائه خدمات در این ایام خبر داد و گفت: کشتارگاه‌های دام در شهرستان‌های مختلف خوزستان در روز‌های تاسوعا و عاشورا از ساعت ۶ صبح آماده ارائه خدمات رایگان کشتار دام‌های نذری به شهروندان هستند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان از مردم خواست در صورت نیاز به مشاوره بهداشتی، درخواست اعزام کارشناس برای نظارت بر ذبح دام یا گزارش تخلفات احتمالی، با سامانه ۱۵۱۲ تماس بگیرند و از خدمات رایگان و تخصصی دامپزشکی بهره‌مند شوند.