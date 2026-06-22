جاسم حسین‌زاده، معاون قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش پیشوا از برگزاری مراسم سوگواره «احلی من العسل» در ۷۵۰ منطقه و ۳۲ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش پیشوا گفت: با توجه به شرایط کشور مقرر شد زمان دقیق سوگواره احلی من العسل هر استان توسط شورای تأمین استان انجام شود و مجوز آن صادر گرد.

جاسم حسین زاده افزود: این برنامه دانش‌آموزی در استان تهران به صورت متمرکز در حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) پیشوا برگزار شد.