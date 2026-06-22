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پویش «مهر حسینی، نذر خون» در اصفهان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: پویش «مهر حسینی، نذر خون» که از ابتدای ماه محرم در استان اصفهان آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد فرصتی برای ترویج فرهنگ نوعدوستی و توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه است .
کیان دهرابپور با اشاره به نیاز مستمر بیماران به خون و فرآوردههای خونی افزود: در روزهای گرم سال میزان مراجعه برای اهدای خون کاهش پیدا میکند، در حالی که نیاز بیماران به خون همیشگی و حیاتی است.
وی از مردم نوعدوست استان، بهویژه جوانان و بانوان دعوت کرد با حضور در مراکز انتقال خون و نذر خون خود در این ایام معنوی، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت :هر واحد خون اهدایی میتواند جان حداقل سه بیمار را نجات دهد.