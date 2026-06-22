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رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس: توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع موانع سرمایهگذاری از مهمترین الزامات شکوفایی ظرفیتهای کشاورزی جنوب کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ پیمان فلسفی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان اعلام کرد: جنوب کرمان یکی از کانونهای اصلی تولید محصولات کشاورزی کشور به شمار میرود و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی ایران دارد، اما بهرهبرداری کامل از این ظرفیت نیازمند توسعه زیرساختها و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان است.
رئیس فراکسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود ساختارهای مستقل بخش کشاورزی در جنوب کرمان نشاندهنده جایگاه ویژه این منطقه است، تصریح کرد: حفظ و تقویت این جایگاه نیازمند نگاه ملی و سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و پشتیبانی تولید است.
وی نبود صنایع فرآوری و تکمیل نشدن زنجیره ارزش را یکی از مهمترین چالشهای کشاورزی جنوب کرمان دانست وگفت: محصولاتی همچون خرما، گوجهفرنگی، سیبزمینی و پیاز زمانی میتوانند بیشترین منفعت را برای کشاورزان داشته باشند که در کنار تولید، صنایع بستهبندی، فرآوری و صادرات نیز توسعه یابد.
فلسفی تاکید کرد: خامفروشی محصولات کشاورزی موجب از دست رفتن بخش مهمی از ارزش افزوده میشود و ایجاد صنایع تبدیلی میتواند علاوه بر کاهش ضایعات، زمینه اشتغال و توسعه صادرات را فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت افزایش حمایتهای مالی از بخش کشاورزی افزود: توسعه خطوط اعتباری، تسهیل دسترسی به تسهیلات و رفع موانع صادراتی از مهمترین عوامل رونق تولید در بخش کشاورزی است.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلات تامین نهادههای کشاورزی و تاخیر در تعیین قیمت و توزیع نهادهها، بهویژه کودهای کشاورزی، موجب نگرانی تولیدکنندگان شده و این موضوع نیازمند تصمیمگیری سریع و مؤثر دستگاههای مسئول است.
وی خاطرنشان کرد: جنوب کرمان توان تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ تولید و صادرات محصولات کشاورزی منطقه را دارد و تحقق این هدف در گرو توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و حمایت مستمر از کشاورزان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی منطقه گفت: جنوب کرمان در تولید ۱۰ محصول کشاورزی رتبههای برتر کشور را در اختیار دارد و سالانه میلیونها تن محصول در این منطقه تولید میشود.
فرود سالاری افزود: با وجود این ظرفیت عظیم، کمبود صنایع تبدیلی، ضعف زیرساختهای حملونقل و برخی موانع صادراتی موجب شده کشاورزان منطقه از منافع واقعی تولید بهرهمند نشوند.
وی با بیان اینکه توسعه صنایع فرآوری یکی از مهمترین نیازهای کشاورزی جنوب استان کرمان است تاکید کرد: این منطقه با برخورداری از ظرفیتهای گسترده تولیدی میتواند به یکی از مراکز مهم صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در کشور و حتی منطقه تبدیل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان همچنین درباره آثار تغییرات اقلیمی، گسترش آفات و بیماریهای گیاهی هشدار داد و افزایش اعتبارات برای حفاظت از باغهای و نخلستانهای منطقه را خواستار شد.
بگفته وی: توسعه کشتهای گلخانهای، حمایت از صادرات و تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی از مهمترین راهکارهای عبور از چالشهای موجود است و باید توجه ملی به ظرفیتهای کمنظیر جنوب کرمان شود.