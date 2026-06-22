دو بهله جوجه دلیجه و یک بطانه سنجاب که به دلایل نامعلومی در سطح شهرستان بروجرد مشاهده شده بودند توسط دو نفر از دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست بروجرد تحویل داده شدند.

تحویل دو بهله جوجه دلیجه و یک بطانه سنجاب به اداره حفاظت محیط زیست بروجرد

تحویل دو بهله جوجه دلیجه و یک بطانه سنجاب به اداره حفاظت محیط زیست بروجرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دو بهله جوجه دلیجه و یک بطانه سنجاب که به دلایل نامعلومی در سطح شهرستان بروجرد مشاهده شده بودند توسط دو نفر از دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست بروجرد تحویل داده شدند.

این پرندگان که دچار ضعف جسمی شده بودند به مرکز تیمار حیات وحش شهرستان بروجرد منتقل تا ضمن رسیدگی زیر نظر دامپزشک حیات وحش و پس از تیمار و مداوا به طبیعت بازگردند.

این پرنده ها به همراه سنجاب ایرانی تا زمان مداوای کامل و قابلیت رها سازی در مرکز تیمار حیات وحش نگهداری شده و پس از آن در زیستگاههای طبیعی شهرستان رهاسازی خواهد شد.

خوشبختانه توجه به حیات وحش امروز در حال تبدیل شدن به فرهنگ عمومی است که در این زمینه تاکنون همکاریهای لازم از سوی شهروندان در زمینه تحویل حیات وحش آسیب دیده به ادارات حفاظت محیط زیست در سطح استان بعمل آمده است.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با قدردانی از این دوستداران محیط زیست که با احساس مسئولیت اجتماعی به حفظ این گونه های با ارزش کمک می دهند، درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه موارد مشابه با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.