تیم ملی هندبال ساحلی ایران در دیداری تدارکاتی پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان، مقابل تیم ملی آمریکا به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) در دیداری تدارکاتی رو در روی تیم ملی آمریکا قرار گرفت و موفق شد با ارائه نمایشی حساب‌شده و برتر، حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر از پیش رو بردارد.

شاگردان قشقایی در این تقابل که به دلیل هم‌گروهی بودن دو تیم در مسابقات قهرمانی جهان از اهمیت بالایی برای شناخت و ارزیابی حریف برخوردار بود، توانستند اقتدار خود را به نمایش بگذارند.

ملی‌پوشان ساحلی‌باز کشورمان در وقت اول این مسابقه با تسلط کامل بر جریان بازی، با نتیجه قاطع ۲۰-۱۰ به برتری رسیدند. در وقت دوم نیز با وجود رقابت نزدیک‌تر، این ایرانی‌ها بودند که با مدیریت صحیح بازی توانستند با نتیجه ۲۰-۱۸ حریف خود را مغلوب کرده و پیروز قاطع این نبرد تدارکاتی باشند.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران امروز و دیروز در سه بازی تدارکاتی دیگر خود مقابل عمان و استرالیا به برتری ۲ بر صفر رسید و برابر کرواسی، قهرمان جهان هم ۲ بر یک بازی را واگذار کرد.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران که از دوم تیرماه کار خود را در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ آغاز می‌کند، در این رقابت‌ها با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا در یک گروه قرار دارد.