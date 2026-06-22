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میزان صرفهجویی گاز مشترکان مازندرانی در بورس انرژی قابل معامله میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از ایجاد سازوکاری جدید برای تبدیل صرفهجویی انرژی به یک دارایی اقتصادی خبر داد و گفت: پس از اندازهگیری و راستیآزمایی میزان کاهش مصرف، برای صرفهجوییهای محققشده گواهی صادر میشود تا امکان عرضه و معامله آن در بورس انرژی کشور فراهم شود.
هژبر جوادی با بیان اینکه اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی وارد مرحله جدیدی شده است، افزود: شرکتهای کارور پس از اجرای طرحهای بهینهسازی، میزان کاهش مصرف را اندازهگیری و با آمار سالهای گذشته مقایسه میکنند.
وی ادامه داد: بر اساس اختلاف مصرف ثبتشده، گواهی صرفهجویی صادر میشود و این گواهی قابلیت عرضه و معامله در بورس انرژی را خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: این سازوکار علاوه بر مشخص کردن میزان واقعی صرفهجویی انرژی، انگیزه اقتصادی مناسبی برای سرمایهگذاری در طرح های بهینهسازی ایجاد میکند.
جوادی تأکید کرد: تبدیل صرفهجویی انرژی به یک ارزش اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف در کشور داشته باشد.