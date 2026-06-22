سانحه رانندگی در محور‌های مواصلاتی میانه دیشب و صبح امروز ۲ فوتی و سه نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اورژانس میانه اعلام کرد: شب گذشته در محور میانه _ خلخال حوالی ۳۰ کیلومتری میانه برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری منجر به فوت راننده موتور شد.

صبح امروز هم در محور میانه _ تبریز روی پل مزمین بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ با حفاظ پل سه نفر مصدوم شدند که مصدومان بعد از انجام اقدامات اورژانسی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی میانه به بیمارستان برکت میانه انتقال داده شدند.