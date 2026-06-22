به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این هفته از مسابقات دیشب (۳۱ خرداد) تیم شناور سازی قشم با نتیجه ۴ بر دو، نفت و گاز گچساران را شکست داد.

دیگر نماینده استان، تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۲ بر صفر، برابر نود ارومیه صاحب برتری شد.

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در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۳۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول باقی ماند و شناور سازی قشم نیز با کسب ۳۰ امتیاز، رتبه چهاردهم خود را حفظ کرد.