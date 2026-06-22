مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: با هدف آبرسانی کامل به شهروندان ، ۷۰ کیلومتر خط انتقال جدید و ۸۵ کیلومتر رینگ آبرسانی ایجاد و آب پایدار برای شیراز و صدرا تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، با اشاره به اجرای گسترده خطوط اصلی آبرسانی از سال ۱۴۰۰ تاکنون، گفت: در این مدت حدود ۷۰ کیلومتر خطوط اصلی با قطر‌های ۵۰۰ تا هزار میلی‌متر در شیراز اجرا شده است.

به گفته بهمن بهروزی ، رینگ آبرسانی شیراز هم تاکنون حدود ۸۵ کیلومتر پیشرفت داشته و بخشی از مشکلات آبرسانی در مناطق چهارگانه از جمله بلوار رحمت و سجادیه را برطرف کرده است.

وی افزود: در شهر صدرا از سال گذشته تا اوایل امسال، ۲۵ کیلومتر خط اصلی آبرسانی اجرا شده و اکنون حدود ۸۰ درصد رینگ آبرسانی این شهر تکمیل شده است؛ اقدامی که مشکلات دیرینه این منطقه را در زمینه کم‌آبی کاهش داده و تکمیل بخش باقی‌مانده هم در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل آبفای شیراز همچنین از افزایش ظرفیت تأمین آب خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر حدود ۷۵۰ لیتر در ثانیه از طریق خط دوم آبرسانی به ظرفیت شیراز اضافه شده و اکنون روزانه بیش از ۲۵۰ هزار مترمکعب آب سطحی از خطوط انتقال تأمین می‌شود؛ ظرفیتی که حدود ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می‌دهد.

بهروزی با هشدار درباره پایداری منابع آب تصریح کرد: با وجود افزایش بارندگی‌ها، هنوز بیش از ۵۵ درصد آب مصرفی از چاه‌ها تأمین می‌شود و افت ۱۰ تا ۱۵ متری سطح آب برخی چاه‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که مصرف بی‌رویه، تهدید اصلی منابع آب است.

او در ادامه با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوار‌ها گفت: الگوی مصرف یک خانوار چهار نفره از ۱۵ مترمکعب به ۱۲ مترمکعب در ماه کاهش یافته و استفاده از تجهیزات کاهنده می‌تواند تا ۳۰ درصد مصرف آب را در منازل کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز درباره وضعیت فاضلاب نیز اعلام کرد: تاکنون ۷۲ درصد شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شیراز اجرا شده و طرح‌های توسعه تصفیه‌خانه‌ها نیز در حال اجراست.

به گفته او، با تکمیل این طرح‌ها، نگرانی‌ها درباره توسعه شبکه و افزایش چاه‌های جذبی برطرف خواهد شد.

بهروزی همچنین از بهبود محسوس آبرسانی روستایی خبر داد و گفت: تعداد تانکر‌های آبرسانی روستایی از ۴۵ دستگاه در سال ۱۳۹۹ به یک یا دو دستگاه کاهش یافته و این روند با اجرای طرح های مشترک با قرارگاه‌ها بهتر هم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز تأکید کرد: در کلان شهر شیراز قطعی دائمی آب وجود ندارد و هنگام تعمیرات تلاش می‌شود با استفاده از خطوط جایگزین، کمترین اختلال برای مشترکان ایجاد شود.

بهروزی همچنین از افزایش تعداد مشترکان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۲ هزار مشترک شهری و روستایی تحت پوشش هستند و سال گذشته حدود ۳۰ هزار مشترک جدید به شبکه اضافه شد؛ پیش‌بینی می‌شود امسال هم دست‌کم ۲۵ هزار مشترک دیگر به این تعداد افزوده شود.