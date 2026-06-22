در یک حضور پرشور و باشکوه، مردم در یکصد و سیزدهمین شب قرار در میدان شهرری گرد هم آمدند تا ضمن تجدید میثاق با انقلاب اسلامی، بر لزوم مدیریت استراتژیک تنگه هرمز و ضرورت پاسخ قاطع و کوبنده به تهدیدات رژیم آمریکا تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سیزدهمین شب قرار در میدان شهرری، امروز با حضور گسترده و پرشور مردمی برگزار شد. این تجمع که در فضایی سرشار از ایمان و اراده برگزار گردید، بار دیگر پایبندی مردم به مسیر انقلاب و حمایت از اقتدار ملی را به نمایش گذاشت.

حاضران در این اجتماع، در شعارهایی یکصدا، بر اهمیت مدیریت تنگه هرمز به عنوان یکی از اهرم‌های استراتژیک کشور تأکید کرده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ کوبنده و متناسب به اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده آمریکا شدند.

این مراسم که با حضور طیف‌های مختلف مردمی برگزار شد، پیامی روشن از همبستگی ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی و حمایت از تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از منافع ملی و امنیت منطقه بود.