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صد و سیزدهمین اجتماع شبانه مردم بهارستان، شامگاه گذشته در پارک میدان امام خامنهای شهر گلستان با حضور گسترده اقشار مختلف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود، شرکتکنندگان ضمن گرامیداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی، به مسائل روز کشور و منطقه نیز پرداختند.
حاضران در این اجتماع با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهارات او را «یاوهگویی» و ناشی از ناآگاهی نسبت به روحیه ملت ایران دانستند و با تمسخر این مواضع، بر ایستادگی مردم در برابر هرگونه فشار و زورگویی تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ بارها استقلال، عزت و اقتدار خود را به نمایش گذاشته است، اظهار داشتند: ایرانیان هیچگاه در برابر زیادهخواهی و تهدید تسلیم نشدهاند و به هیچ زورگویی باج نخواهند داد.