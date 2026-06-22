به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود، شرکت‌کنندگان ضمن گرامیداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی، به مسائل روز کشور و منطقه نیز پرداختند.

حاضران در این اجتماع با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهارات او را «یاوه‌گویی» و ناشی از ناآگاهی نسبت به روحیه ملت ایران دانستند و با تمسخر این مواضع، بر ایستادگی مردم در برابر هرگونه فشار و زورگویی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ بار‌ها استقلال، عزت و اقتدار خود را به نمایش گذاشته است، اظهار داشتند: ایرانیان هیچ‌گاه در برابر زیاده‌خواهی و تهدید تسلیم نشده‌اند و به هیچ زورگویی باج نخواهند داد.