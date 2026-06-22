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مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، از انجام عملیات مبارزه با علفهای هرز در سطح ۴۷۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مهندس ملکی با اشاره به اهمیت این عملیات اظهار کرد: بر اساس برآوردهای علمی محققان، علفهای هرز میتوانند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از تولید محصولات را از بین ببرند و از این رو، انجام چنین حجمی از مبارزه در سطح استان نقش مهمی در حفظ تولید و عملکرد مزارع داشته است.
وی افزود: با وجود بارشهای مستمر در بهار سال جاری و ایجاد محدودیت برای ورود ادوات به مزارع و همچنین شستشوی سموم پاشیدهشده، با توصیههای کارشناسی و تلاش کشاورزان، سطح قابل قبولی از مزارع تحت پوشش عملیات مبارزه شیمیایی قرار گرفت.
مهندس ملکی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: عملیات مبارزه با علفهای هرز از اوایل اسفندماه سال گذشته از مناطق گرمسیر آغاز شد و تا دهه اول خرداد در مناطق معتدل و سرد استان ادامه داشت.
ملکی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: از مجموع سطح مبارزه، ۳۸۱ هزار و ۴۰۰ هکتار در مزارع گندم و ۹۲ هزار و ۶۰۰ هکتار در مزارع جو انجام شد.
وی افزود: از این میزان، ۲۷۱ هزار هکتار بر علیه علفهای پهنبرگ، ۷۲ هزار و ۴۰۰ هکتار بر علیه علفهای باریکبرگ و ۱۳۰ هزار و ۷۰۰ هکتار نیز بر علیه هر دو نوع علف هرز و با استفاده از سموم دو منظوره، توام انجام شده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه این حجم از عملیات را اقدامی مؤثر در جهت حفظ تولید، ارتقای عملکرد و حمایت از کشاورزان استان دانست.