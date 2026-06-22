مردم شهرستان فیروزکوه در صدو سیزدهمین اجتماع شبانه خود، در فضایی سرشار از غم و اندوه، اما استوار در اراده، برای تجدید میثاق با راه شهید رهبر و ابراز پایبندی مطلق به نظام ولایت گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه مردم فیروزکوه، امروز در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگزار شد.

حاضران در این تجمع باشکوه که با حال و هوای عاشورایی و در میان بانر‌های سیاه عزاداری برگزار گردید، ضمن ابراز grief عمیق خود، بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و وطن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار‌های حماسی، اعلام داشتند که شهادت سیدالشهداء عصر حاضر، نه تنها باعث تزلزل، بلکه موجب تقویت اراده آنان در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی شده است. این تجمع مردمی، پیامی روشن از همبستگی مردم فیروزکوه در برابر تهدیدات خارجی و حمایت بی‌قید و شرط از راه امام و رهبر بود.