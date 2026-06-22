در قالب پویش خانه به خانه با مشارکت ۱۰۰ تیم فرهنگی و اقدامات حمایتی دیگر، تلاش شد تاب‌آوری اجتماعی در محله‌های مختلف شهر تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از اجرای گسترده برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: در جنگ تحمیلی سوم رسالت معاونت فرهنگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه بود و در این زمینه ترویج فرهنگ مقاومت و خدمت رسانی اجتماعی در اولویت قرار گرفت.

کمال حیدری افزود: مدیریت شهر ۳۰۰ موکب در نقاط مختلف سطح شهر را که نماد حضور مردمی است، پشتیبانی و حمایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور اتوبوس پناه در شهر اصفهان گفت: ۱۵ هزار عدد پرچم بزرگ ایران را که همکاران معاونت دوخت آن را بر عهده داشتند، تهیه و توزیع شده است و اتوبوس امداد اجتماعی هم در ۳۰۰ مجتمع مسکونی، اطلاع‌رسانی و آموزش چهره به چهره و خدمات مشاوره‌ای به مراجعه کنندگان ارائه داد.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: اتوبوس سفیران پناه هم با هدف غربالگری، آموزش و مشاوره با حضور ۲۰ مشاور در محله‌های آسیب‌دیده فعالیت کرد.

حیدری به انتشار شب‌نامه کتابچه پناه در ۵۰ هزار نسخه اشاره کرد و گفت: این اقدام در سه مرحله و با هدف تبیین زیست در بحران درِ منازل آسیب‌دیده توزیع و در مدت دو هفته ۱۲۰۰ سبد غذایی آماده و تقدیم خیریه‌ها شد.