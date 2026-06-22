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تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل توسعه گردشگری داخلی، جامعه حرفهای کشوری مجتمعهای گردشگری رفاهی، تفریحی با هدف توسعه گردشگری سبز، ارتقای بهرهوری منابع و حمایت از ایجاد و بهسازی تأسیسات گردشگری پایدار در کشور به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تفاهمنامه همکاری در حوزه توسعه گردشگری سبز و حمایت از احداث و بهسازی تأسیسات گردشگری پایدار، با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و با مشارکت ادارهکل توسعه گردشگری داخلی و جامعه حرفهای کشوری مجتمعهای گردشگری رفاهی، تفریحی و پذیرایی منعقد شد.
محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز و تسهیلگر این تفاهمنامه، با اعلام این خبر اظهار کرد: هدف اصلی از انعقاد این تفاهمنامه، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای توسعه گردشگری سبز در کشور از طریق حمایت از احداث، بهسازی و نوسازی تأسیسات گردشگری مبتنی بر اصول پایداری، بهرهوری منابع و حفاظت از محیط زیست است.
وی با اشاره به روند رو به رشد توجه جهانی به موضوعاتی همچون مدیریت بهینه مصرف انرژی و آب، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای اقتصادی افزود: با وجود اهمیت روزافزون این موضوعات، هنوز ارتباط منسجم و نظاممند میان فعالان صنعت ساختمان، سرمایهگذاران، بهرهبرداران و مدیران تأسیسات گردشگری در کشور شکل نگرفته است. نبود دسترسی کافی به دانش فنی تخصصی و چالشهای مرتبط با توجیه اقتصادی اجرای ساختمانها و تأسیسات سبز، از مهمترین موانع توسعه این رویکرد به شمار میرود.
جهانشاهی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این تفاهمنامه، اجرای برنامههای آموزشی، ترویجی و اطلاعرسانی برای مجموعههای گردشگری کشور بهویژه مجتمعهای گردشگری بینراهی است که بیش از سه هزار و دویست واحد کوچک و بزرگ را در بر میگیرد. این برنامهها با هدف ارتقای آگاهی، انتقال تجربیات موفق و تسهیل بهرهگیری از فناوریها و راهکارهای نوین در حوزه گردشگری پایدار اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: در الگوی گردشگری سبز، شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی، مدیریت مصرف آب، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند از مبدأ، بازچرخانی فاضلاب، ارتقای کیفیت محیط داخلی و خارجی ساختمان، بهرهگیری از مصالح پایدار و مدیریت یکپارچه مجموعهها مورد توجه قرار دارد. در همین راستا، جامعه حرفهای مجتمعهای گردشگری کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و مشاورهای شرکت تپش توسعه پایدار شهر سبز، مسیر توسعه این استانداردها را دنبال خواهد کرد.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز، ضمن قدردانی از نگاه آیندهنگرانه جامعه حرفهای مجتمعهای گردشگری، این تفاهمنامه را نمونهای موفق از همافزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی در مسیر تحقق توسعه پایدار دانست و گفت: ادارهکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان ناظر، حامی و تسهیلگر اجرای این تفاهمنامه، زمینه تحقق اهداف پیشبینی شده را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای ملی در حوزه گردشگری پایدار اظهار داشت: طرح «برق سبز گردشگری» با هدف توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در تأسیسات گردشگری کشور و همچنین برگزاری دومین دوره «نشان هتل سبز ایران» از جمله برنامههای مهمی هستند که همسو با اهداف این تفاهمنامه در حال پیگیری و اجرا هستند.
جهانشاهی در پایان خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن فرآیند انعقاد این تفاهمنامه، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست تخصصی گردشگری سبز کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (CICA) حضور خواهد یافت. این نشست در روزهای دوم و سوم تیرماه به میزبانی شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار میشود و فرصتی برای تبادل تجربیات و معرفی ظرفیتهای کشور در حوزه گردشگری پایدار خواهد بود