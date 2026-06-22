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رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت تقویت پوشش بیمهای داروها تأکید کرد و گفت: حمایت از بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و صعبالعلاج باید در اولویت سیاستگذاریهای حوزه سلامت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در شرایط فعلی لازم است منابع بیشتری برای حمایت از بیماران و پوشش هزینههای دارویی اختصاص یابد تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
وی افزود: اگرچه برخی داروها مصرف مقطعی دارند، اما بیمارانی که ناچار به مصرف مستمر دارو هستند بیش از دیگران تحت تأثیر افزایش هزینههای درمان قرار میگیرند و نیازمند حمایت مؤثر بیمهها هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قیمتگذاری دارو با بررسیهای کارشناسی انجام میشود، تصریح کرد: در کنار ملاحظات فنی و اقتصادی، توان پرداخت مردم و دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پیرصالحی تأکید کرد: تقویت نقش بیمهها یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش فشار هزینههای درمانی بر بیماران است. این رویکرد نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان پایداری اقتصادی سیستم سلامت و تضمین دسترسی عادلانه به درمان است.